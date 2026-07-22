Ağır yaralı sürücü, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Yabansu, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şırnak’ın Cizre ilçesinden Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İddiaya göre Ahmet T.’nin (43) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet T. ile otomobildeki Ali Yabansu (56) ve Müslüm K. (51) yaralandı.

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