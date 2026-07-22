Ağır yaralı sürücü, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
22.07.2026 15:29
Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen otomobilde ağır yaralanan 56 yaşındaki Ali Yabansu, ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 56 yaşındaki Ali Yabansu, durumu ağır olduğu gerekçesiyle ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Çığır mevkiinde meydana geldi.
İddiaya göre Ahmet T.’nin (43) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet T. ile otomobildeki Ali Yabansu (56) ve Müslüm K. (51) yaralandı.
Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Yabansu, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şırnak’ın Cizre ilçesinden Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Yaralının tedavisine Şanlıurfa’da devam edileceği öğrenildi.
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