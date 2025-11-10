Şırnak’ta havaya ateş açtı, 20 dakikada yakalandı

Edinilen bilgilere göre, bir iş yeri önünde tabancayla havaya ateş açarak iş yeri sahibini tehdit eden şüpheli, çevrede panik yaşanmasına neden oldu.

Olayın ardından kaçmaya çalışan zanlı, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, suçlulara karşı kararlı mücadelenin süreceği vurgulandı.