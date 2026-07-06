Şırnak'ta zırhlı araç takla attı. 2 polis yaralı

Çarpmamak için ani manvera yaptı.

Seyir halindeki zırhlı polis aracı, iddiaya göre önünde ilerleyen araca çarpmamak için sürücüsünün yaptığı ani manevra sonrası kontrolden çıkarak takla attı.

Ekiplerin çalışması ile araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada araçtaki 2 polis memuru yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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