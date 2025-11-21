17 yaşındaki Ahmet halı saha maçında kalbine yenildi
21.11.2025 11:19
DHA
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 17 yaşındaki Ahmet Yaman, halı saha maçında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Şırnak'ın Uludere ilçesindeki bir halı sahada dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla futbol maçı yapan Ahmet Yaman (17), fenalaşarak yere yığıldı.
Durumu fark eden arkadaşları, Yaman'ı Uludere Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve tedaviye alınan genç kurtarılamadı. Yaman’ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
