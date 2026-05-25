19 yaşındaki Ömer Faruk'un acı ölümü

Şırnak'ta arkadaşlarıyla voleybol oynamak için gittiği spor salonunda fenalaşan Ömer Faruk Anık, tedavi gördüğü hastanede bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Yoğun bakımda tedavisi süren Ömer Faruk Anık, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ömer Faruk’un cenazesi, işlemlerinin ardından Balveren belde mezarlığında toprağa verildi.

Ömer Faruk’u, hastanede Vali Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Şırnak 'ta Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda 18 Mayıs’ta arkadaşlarıyla voleybol oynamak için spor salonuna giden Ömer Faruk Anık (19), ısınma hareketleri yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

