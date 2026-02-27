3 bin yıllık oldukları tahmin ediliyor. Karlar eriyince gün yüzüne çıktı
27.02.2026 11:08
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen tarihi yapılar, karların erimesiyle tekrar gün yüzüne çıktı.
Beytüşşebap ilçesi Başaran köyü yakınlarında bulunan Harguri bölgesinde 3 bin yıllık olduğu değerlendirilen ve yoğun yağışlar nedeni ile karla kaplanan evler, sıcak havanın etkisi sonucu karların erimesiyle tekrar gün yüzüne çıkmaya başladı.
Yapıların etrafından akan su ve yeşillik beyazla birleşince ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı.
Yılın her vakti ziyaretçi akınına uğrayan bölge, bu yıl karların erimesiyle misafirlerini erken ağırlamaya hazırlanıyor. Dev taşlarla yapılan ve günümüze kadar varlığını koruyan yapılar, drone ile görüntülendi.
