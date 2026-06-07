Cizre’de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü M.Ö. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza , Cizre -Şırnak karayolu Cumhuriyet Mahallesi Bozalan rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre istikametinden Şırnak yönüne doğru seyir halinde olan M.Ö. yönetimindeki otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

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