Dağdan kopan kayalar yolu trafiğe kapattı

Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri iki saatlik çalışmanın ardından yolu temizleyerek tekrar trafiğe açtı.

YASAL UYARI

ŞIRNAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞIRNAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.