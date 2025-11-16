Dağdan kopan kayalar yolu trafiğe kapattı
16.11.2025 14:08
İHA
Şırnak’ta etkili olan şiddetli yağış sonrası dağdan kaya parçaları koptu. Kopan kaya parçaları yolu trafiğe kapattı.
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Haburiki köyü yakınlarındaki Komato bölgesinde şiddetli yağışlar etkili oldu.
Dağdan kopan kayalar yolu uzun süre trafiğe kapattı.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri iki saatlik çalışmanın ardından yolu temizleyerek tekrar trafiğe açtı.
YASAL UYARI
ŞIRNAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞIRNAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.