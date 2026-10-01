Ev inşaatında beton dökme sırasında meydana gelen çökmede 5 kişi yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Sur Mahallesi’nde meydana geldi. Tek katlı evin üzerine ikinci katın yapılması için sürdürülen çalışmalarda beton dökümü sırasında çökme oldu.

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