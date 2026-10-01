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Ev inşaatında beton dökme sırasında meydana gelen çökmede 5 kişi yaralandı

01.10.2026 13:26

Ev inşaatında beton dökme sırasında meydana gelen çökmede 5 kişi yaralandı
DHA

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde tek katlı evin üzerine yapılmak istenen ikinci katın inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Beton ve demir yığınlarının altında kalan 5 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Sur Mahallesi’nde meydana geldi. Tek katlı evin üzerine ikinci katın yapılması için sürdürülen çalışmalarda beton dökümü sırasında çökme oldu. 

 

Çöken bölümde bulunan 5 kişi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı.

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

 

Polis ekipleri inşaat çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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