Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 19 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgilere göre, Beşağaç köyü kırsalında göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yapılan takip ve çalışmalar üzerine düzenlenen operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve aralarında köy muhtarının da bulunduğu göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıakrıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yakalanan yabancı uyrukluların ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.