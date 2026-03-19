Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 19 düzensiz göçmen yakalandı
19.03.2026 16:01
19 düzensiz göçmen ve aralarında köy muhtarının da bulunduğu 3 organizatör yakalandı.
Şırnak'ta düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 19 düzensiz göçmen ve aralarında köy muhtarının da bulunduğu 3 organizatör yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Beşağaç köyü kırsalında göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Yapılan takip ve çalışmalar üzerine düzenlenen operasyonda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 19 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve aralarında köy muhtarının da bulunduğu göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıakrıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Yakalanan yabancı uyrukluların ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
