Kar ve tipi hayatı felç etti, kar kalınlığı insan boyunu geçti

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla mücadele devam ediyor.

Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkisi sürdürüyor.

Kar kalınlığının iki metreyi geçtiği yüksek bölgelerde ekipler yolları açmak için gece gündüz vardiyalı çalışarak açıyor. Dozer ve loderlerle açılan yollar kısa süre sonra tekrar kapanıyor.

Kar ve tipi nedeniyle iki aydır aralıksız çalışan ilçe özel idare ekipleri, karla kaplı yayla yollarını açmak için seferber oluyor.