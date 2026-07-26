Kıyafetlere emdirilmiş metamfetamin ve tırda 79 kilo esrar ele geçirildi

Edirne'de uyuşturucu kaçakçılığına yönelik peş peşe düzenlenen iki operasyonda toplam yaklaşık 90 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlk operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alınırken, taşıdığı valizde yapılan aramada kıyafetlere özel yöntemlerle emdirilmiş 11 kilo 457 gram metamfetamin bulundu.

Aynı gün devam eden planlı ve teknik takipli çalışmalarda ise ekipler, şüpheli bir tır durdurduldu. Araçta yapılan aramada 79 kilo toz esrar ele geçirilirken, tır sürücüsü de gözaltına alındı. Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ta uyuşturucu ticaretine karşı kararlılıkla sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.