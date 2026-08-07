Klima faciası. Dört yaşındaki Miraç hayatını kaybetti

Şırnak 'ın Silopi ilçesinde iddiaya göre, komşularının evinin klima dış ünitesine dokunan Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Miraç, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Miraç’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

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