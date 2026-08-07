Klima faciası. Dört yaşındaki Miraç hayatını kaybetti
07.08.2026 22:01
Klima dış ünitesinden elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Miraç öldü.
Şırnak'ta 4 yaşındaki çocuk, klima dış ünitesine dokununca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Bir kişi tutuklandı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde iddiaya göre, komşularının evinin klima dış ünitesine dokunan Miraç Tayşun, elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Miraç, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Miraç’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
KOMŞU TUTUKLANDI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında komşu B.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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