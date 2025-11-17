Narkotik, kaçakçılık, asayiş operasyonu: 32 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü 6 ilçe ve Habur Sınır kapısında narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonları düzenledi.

Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonlar 10-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Operasyonlarda 14.12 gram metamfetamin maddesi, 0.58 gram esrar maddesi, 8.47 gram eroin maddesi, 4 adet bong aparatı, 52 kilo nargile tütünü, 100 adet elektronik sigara, 12 bin 190 paket kaçak sigara, 71 adet akıllı cep telefonu, 529 adet elektronik sigara, 17 bin 248 adet muhtelif emtia ele geçirildi.

YASAL UYARI

ŞIRNAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞIRNAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.