Şantiye alanından patlamamış roketatarlar çıktı
01.07.2026 14:37
İmha anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Şırnak'ta toplu konut şantiye alanında çalışan işçiler, iki adet patlamamış roketatar mühimmatı buldu. Roketatarlar kontrollü şekilde imha edildi.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki toplu konut şantiye alanında çalışma yapan işçiler, iki patlamamış roketatar mühimmatı buldu.
İşçilerin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ile bomba imha uzmanları sevk edildi.
Ekipler inceleme başlattı.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp şantiye alanını geçici süreyle boşalttı.
Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından patlamamış iki roketatar mühimmatı kontrollü şekilde imha edildi.
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