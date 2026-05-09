Serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu
09.05.2026 19:29
Şırnak’ta serinlemek için dereye giren kişi boğuldu.
Şırnak'ta serinlemek için dereye giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
Şırnak'ta merkeze bağlı Güneyce köyünde Vefa Yıldırım ve arkadaşı, iddiaya göre serinlemek için köyden geçen dereye girdi. Deredeki akıntıya kapılan iki arkadaştan Vefa Yıldırım, suda kaybolurken, diğeri ise kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Yıldırım’ın kalbinin durduğu belirlendi.
Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Yıldırım, ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi tekrar duran Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yıldırım’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
