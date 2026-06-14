Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

Olay, öğleden sonra Güçlükonak ilçesi Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye giden 4 arkadaş, serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne girdi. Bu sırada Velat Çetin suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının kurtarma çabalarına rağmen gözden kaybolan Çetin için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık , jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Velat Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Çetin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.