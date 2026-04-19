Şiddetli yağış sonrası Habur Çayı coştu

Şırnak ’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Habur Çayı ve Yeşilöz Deresi coştu. Ev ve arsalara kadar yükselen sel suları görüntülendi.

Yılmaz Gükçe isimli vatandaş, har yıl bu sorunu yaşadıklarını, kalıcı çözümün ise dere yataklarına duvar örülmesi olduğunu söyledi. Gükçe, ''Yağışların etkisiyle her yıl böyle oluyor. Bu yıl çok arttı. Duvar örülürse bu sorun çıkmaz ortaya'' dedi.