Şiddetli yağış sonrası Habur Çayı coştu
19.04.2026 10:29
Son Güncelleme: 19.04.2026 10:50
Şırnak'ta şiddetli yağışlar etkili oldu.
Şırnak’ta dün akşamdan beri etkili olan şiddetli gök gürültülü sağanak yağış sonrası Habur Çayının debisi yükseldi. Tehlike çanları çalan dere yatağı evlere kadar ulaştı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Habur Çayı ve Yeşilöz Deresi coştu. Ev ve arsalara kadar yükselen sel suları görüntülendi.
Yılmaz Gükçe isimli vatandaş, har yıl bu sorunu yaşadıklarını, kalıcı çözümün ise dere yataklarına duvar örülmesi olduğunu söyledi. Gükçe, ''Yağışların etkisiyle her yıl böyle oluyor. Bu yıl çok arttı. Duvar örülürse bu sorun çıkmaz ortaya'' dedi.
YASAL UYARI
ŞIRNAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞIRNAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.