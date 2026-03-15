Şırnak-Hakkari Karayolu'na çığ düştü: Bir otobüs 40 yolcusuyla mahsur kaldı
15.03.2026 14:48
Mahsur kalan 40 yolcuyu kurtarma çalışmaları sürüyor. (Foto: Arşiv)
Şırnak-Hakkari Karayolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Çığın düştüğü bölgede bir otobüs 40 yolcusuyla mahsur kaldı.
Şırnak-Hakkari Karayolu'nun Suvara Kutra bölgesine çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OTOBÜSTEKİ 40 YOLCU MAHSUR KALDI
Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olayda ekiplerce mahsur kalan otobüsteki 40 yolcunun kurtarılması için çalışma yürütülüyor.
Öte yandan, çığ tehlikesine karşı dün yolun ulaşıma kapatıldığı uyarısının yapıldığı öğrenildi.
