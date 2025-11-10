Şırnak'ta 4 milyon liralık kaçak ürün ve uyuşturucu ele geçirildi
10.11.2025 15:53
İHA
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında toplam 81 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 1 kişi de tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda; 50,90 gram metamfetamin, 1,81 gram esrar, 3,22 gram skunk, 2,12 gram eroin, 1,26 gram kokain, 3,31 gram sentetik kannabinoid, 1 adet sentetik ecza, 3 adet av tüfeği, 4 adet bong aparatı, 6 bin 294 paket kaçak sigara, 6 kilogram kaçak tütün, 210 adet puro, bin 440 paket elektronik sigara tütünü, 13 akıllı cep telefonu, 77 şişe ve kutu içinde kaçak alkol, 60 elektronik sigara, 3 bin 839 adet çeşitli emtia ele geçirildi.
Kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu bildirildi.
Yapılan operasyonlar kapsamında 81 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 1 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
