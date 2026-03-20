Şırnak'ta heyelan 11 yerin yolunu ulaşıma kapattı
20.03.2026 12:51
Şırnak'ta 1 belde ve 10 köy yolu heyelan dolayısıyla kapandı.
Şırnak'ta heyelan nedeniyle 1 belde ve 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyü mevkisinde aşırı yağışlar sonrası yola kayalar düştü.
Heyelanın meydana geldiği yolda trafik iki yönlü ulaşıma kapandı.
Yolu açmak için kara yolları, olay yerine sevk edildi.
Bayramın birinci gününde şiddetli yağışların ardından dağdan kopan kayalar, 1 belde ve 10 köy yolunu kapattı.
Yolların açılması için çalışma başlatıldı.
