Şırnak'ta iki firari yakalandı
23.11.2025 15:23
İHA
Şırnak’ta haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı.
Şırnak’ın Cizre ve Uludere ilçelerinde polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Cizre ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay ve Uludere ilçesinde ise hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
