Şırnak'ta iş kazası: İki işçi vincin üzerinden düştü

10.11.2025 15:26

Son Güncelleme: 10.11.2025 15:48

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki işçi vincin halatının kopması sonucu yaralandı.

İlçenin Kizir mevkisinde TIR’a yüklenen yakıt tankının indirilmesi sırasında, vincin halatı koptu. Olayda işçiler H.C. ve C.C. yaralandı. 

 

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan H.C. tedavisinin ardından taburcu edilirken C.C. ise Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

