Şırnak'ta iş kazası: İki işçi vincin üzerinden düştü
10.11.2025 15:26
Son Güncelleme: 10.11.2025 15:48
DHA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki işçi vincin halatının kopması sonucu yaralandı.
Şırnak'ta iş kazası meydana geldi.
İlçenin Kizir mevkisinde TIR’a yüklenen yakıt tankının indirilmesi sırasında, vincin halatı koptu. Olayda işçiler H.C. ve C.C. yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan H.C. tedavisinin ardından taburcu edilirken C.C. ise Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
