Şırnak’ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
16.11.2025 14:08
DHA
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının etkili olması nedeniyle kapanan 6 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı.
İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlatarak kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. Ekiplerin, yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
