Şırnak’ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

16.11.2025 14:08

DHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının etkili olması nedeniyle kapanan 6 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

 

Yoğun kar nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı. 

 

İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlatarak kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. Ekiplerin, yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 

