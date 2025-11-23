Şırnak'ta kayıp ihbarı yapılan çocuklar 1 saatte bulundu
23.11.2025 10:52
Son Güncelleme: 23.11.2025 10:53
İHA
Şırnak'ta haklarında kayıp ihbarı verilen 2 çocuk 1 saatte bulundu. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk olmadığını tespit etti.
Şırnak merkezde dün saat 17:00 sularında, emniyete iki çocuğun kayıp ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir arama çalışması başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu, 2019 doğumlu M.D. ile M.D. isimli iki küçük çocuk kaybolduktan yaklaşık bir saat sonra bulundu.
Çocuklar bulunmalarının ardından ailelerine teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, çocuklarla ilgili herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini belirtti.
YASAL UYARI
ŞIRNAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞIRNAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.