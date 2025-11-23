Şırnak'ta kayıp ihbarı yapılan çocuklar 1 saatte bulundu

Şırnak merkezde dün saat 17:00 sularında, emniyete iki çocuğun kayıp ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir arama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, 2019 doğumlu M.D. ile M.D. isimli iki küçük çocuk kaybolduktan yaklaşık bir saat sonra bulundu.

Çocuklar bulunmalarının ardından ailelerine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, çocuklarla ilgili herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini belirtti.