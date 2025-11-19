Şırnak'ta kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, nitelikli cinsel saldırı suçundan 5, cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 15 yıl olmak üzere toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin yakalandığı duyuruldu.

Yakalanan kişinin yapılacak işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

Yapılan açıklamada "Biz huzuru sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan Şehr-i Nuh’umuzun huzuru için mücadele edeceğiz. Şırnak en huzurlu şehir olarak kalacak" denildi.