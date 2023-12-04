Şırnak'ta rahatsızlanan kadın, ambulans helikopter ile Van'a sevk edildi

Şırnak'ın İdil ilçesindeki evinde rahatsızlanan kadın İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
75 yaşındaki kadın hastanın, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli sağlandı.
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