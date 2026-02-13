Şırnak'ta seyir halindeki TIR alev alev yandı

Alevlere teslim olan TIR'da büyük hasar oluştu.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir TIR'da yangın çıktı. Alevlere teslim olan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Şırnak'ta bir TIR, alev alev yandı. Olay Silopi'deki çevre yolunda yaşandı.

 

Seyir halindeki bir TIR, bir anda yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Alevler kısa sürede aracı sardı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu TIR kullanılmaz hale geldi.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

