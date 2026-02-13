Şırnak'ta seyir halindeki TIR alev alev yandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir TIR'da yangın çıktı. Alevlere teslim olan TIR, kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu TIR kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki bir TIR, bir anda yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Alevler kısa sürede aracı sardı.

