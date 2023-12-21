Şırnak'ta silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 2 kardeş yaralandı

Merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde odun toplamaya giden S.F. (49) ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan A.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, S.F. yaralandı. Arazideki kavga, 2 kişinin aile üyeleri arasında köyde sürdü.
Köydeki taşlı ve sopalı kavgada da S.F'nin kardeşi E.F. (23) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli A.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şırnak Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Şırnak Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Şırnak