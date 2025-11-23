Şırnak'ta TIR devrildi: 1 yaralı
23.11.2025 13:46
İHA
Şırnak'ta dik bir yokuşu çıkmaya çalışan briket yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde dik rampayı çıkmaya çalışan TIR'ın sürücüsü V.K., aracın yük ağırlığı nedeniyle kontrolü sağlayamadı.
TIR, yokuşun ortasında kayarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
TIR'ın devrildiği noktada güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
ŞIRNAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞIRNAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.