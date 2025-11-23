Şırnak'ta TIR devrildi: 1 yaralı

TIR, yokuşun ortasında kayarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

