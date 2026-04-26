Şırnak'ta yağışla beraber heyelan oluştu
26.04.2026 10:36
Şırnak'ta yağışların etkisiyle meydana gelen heyelanın ardından 5 köy yolunda hasar oluştu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yağışların etkisiyle sık sık heyelanlar oluştu.
5 köy yolunun geçtiği Cin bölgesinin tamamında çökme meydana geldi. Şiddetli yağışların etkisiyle Pirinçli köyü yakınlarındaki dağlık bölgenin tamamı kaymış durumda. Vatandaşlar, yolun tamamen ulaşıma kapanmadan yetkililerin çalışma yapmasını istedi.
