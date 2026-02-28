Şırnak'ta yağışlar etkisini gösterdi. Kapanan 20 köy yolu ulaşıma açıldı

Şırnak'ta kapalı 20 köy yolu ulaşıma açılırken, yayla ve mezra yollarının açılması için çalışmalar başladı.

Beytüşşebap'a bağlı 20 köy yolunu ulaşıma açan ekipler, yayla ve mezra yollarını açmak üzere de çalışmalarına başladı. Bazı bölgelerde karın kalınlığı yarım metreyi geçti.

İl Özel İdare ekipleri, ilçe genelinde kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu.

3 gündür devam eden kar yağışı her Beytüşşebap'ı beyazlara bürürken ilçede hayat durdu.

