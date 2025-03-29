Şırnak'ta yanan TIR kullanılamaz hale geldi (Şırnak Haberleri)
Şırnak'ın Cizre ilçesinde TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cizre-Nusaybin istikametinde, bir lojistik firmasına ait, N.Ö. idaresindeki 33 CKM 48 plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, durdurduğu araçtan inerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Cizre Belediyesine ait sulama aracı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, TIR kullanılamaz hale geldi.
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