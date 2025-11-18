Şırnak’ta yoğun kar yağışı köy yollarını kapandı
18.11.2025 15:59
DHA
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kuvvetli kar yağışı nedeniyle iki köy yolu kapandı.
Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği Lisetayrı ve Tuzluca köy yolları ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
