Şırnak'ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
29.10.2026 09:32
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Uludere ilçesinin Hilal beldesi girişinde Antalya'dan Hakkari istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine sevk edildi.
Yaralılardan durumu ağır olan otobüs şoförü Sabri Yumak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
14 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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