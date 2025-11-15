Tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü

Şırnak’ta Bahçelievler Mahallesi Vilayet Bulvarı'nda, Ömer Kayar'ın evine giden R.N. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.N., balta ile Kayar'ı öldürüp eşini yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan kadın ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, R.N.’yi Cizre’de saklandığı bir evde yakaladı.