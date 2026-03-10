"Torbacı" operasyonu. 5 tutuklama
10.03.2026 13:58
Şırnak'ta son günlerde düzenlenen narkotik operasyonlarında, yakalanan 5 uyuşturucu satıcısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 4 gün içinde kent genelinde narkotik operasyonları düzenledi.
Operasyonlarda "torbacı" olarak tabir edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, eniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek hedeflerinin "huzurun şehri Şırnak" diye vurguladı.
