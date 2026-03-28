Yola fırlayan çocuk ölümden döndü
28.03.2026 13:09
Olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Şırnak'ta yola fırlayan çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Cizre - Şırnak kara yolu Kasrik Boğazı mevkisinde cadde kenarında arkadaşıyla birlikte yürüyen iki çocuktan biri, bir anda yola doğru koşmaya başladı.
O sırada yoldan geçen bir araç, çocuğun aniden yola fırlamasıyla karşı karşıya kaldı.
Sürücünün durumu erken fark ederek frene basması ve direksiyonu kırmasıyla çocuk, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
