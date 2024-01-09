Şırnak'ta arılar kış uykusunda arıcılar nöbette

İlçede arıcılık yapan binlerce vatandaş, yaz aylarında yaylaya götürdükleri arılarını kış aylarında ise ilçe merkez ve köylerinde kışlaklara bırakarak geçimini sağlıyor.

Doğal bal üreten arıcılar, gezginci arıcılar gibi bölge bölge dolaşamadıkları için arılarının çoğunu kış soğuklarında kaybediyor.

Soğuk havada kar altında kalan bal arıları her yıl olduğu gibi bu yılda kış aylarının sert geçmesinden dolayı telef oluyor. Arıcılar, kış aylarında bal arılarının ölümlerinin önüne geçmek için karla mücadele ediyor.

Kovanların önünü kapatmaması için küreklerle kar temizleyen arıcılar, seslerden uyanan bal arılarının tekrar yuvalarına dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor.