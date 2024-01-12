Şırnak'ta kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü komato bölgesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.



Habur Çayı'na düşen araçtan sağ kurtulan sürücü köylüler tarafından derenin karşı tarafından alınarak kurtarıldı. Köylüler ip ve halatlarla yaralıyı suyun karşı tarafından getirip çıkardı.



Olay yerine çağırılan ambulans ekibi yaralıyı Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.