Şırnak'ta korku dolu anlar. 8 katlı binaya yıldırım isabet etti
07.09.2026 10:08
DHA
Yıldırımın düştüğü binada hasar meydana geldi.
Şırnak'ta yıldırımın isabet ettiği binada can kabı ya da yaralanma yaşanmadı.
Şırnak'ta korku dolu anlar yaşandı.
Merkeze bağlı Yeni Mahalle’de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında 8 katlı bir binaya yıldırım düştü.
O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binada hasar meydana geldi.