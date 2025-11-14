Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
14.11.2025 11:02
AA
Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte sabaha karşı gerçekleştirilen uygulamalarda, B.K, F.A, N.A, M.T, D.T, A.Ö, A.G, N.B. ve E.Y'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Zanlıların üst aramasında, 5,58 gram kannabinoid, 8,47 gram eroin, 8,13 gram metamfetamin ve 0,58 gram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Hedef net. Şırnak'ımızın huzuru." ifadesine yer verildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.