Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

Elazığ’da sis ve gizli buzlanma nedeniyle ambulans da dahil 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı

Kaza, Kovancılar Elazığ yolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki ambulans, sis ve gizli buzlanma nedeniyle önündeki araca çarpıp takla attı.

Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin düştüğü yolda arkadan gelen 2 araç da öndeki araçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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