İstanbul'da lodos fırtınası etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Şişli ve Beşiktaş'ta ağaçlar devrildi. Şişli'de saat 13.00 sıralarında şiddetlenen rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar, araçlara zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla devrilen ağaçlar otomobillerin üzerinden kaldırıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 otomobilde hasar oluştu.

OTOMOBİLLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Beşiktaş Gayrettepe’de de lodos nedeniyle ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, dallarını keserek ağacı otomobilin üzerinden kaldırdı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilin tavanında hasar meydana geldi.

LODOSTA VAPURLAR BEŞİK GİBİ SALLANDI

İstanbul'da lodos, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da zorlaştırırken, şehir hatları vapurların dev dalgalarla mücadelesi kameraya yansıdı.

Havadan kaydedilen görüntülerde, vapurun güçlükle ilerlediği görüldü.

Lodosun etkisini arttırdığı İstanbul'da deniz ulaşımında iptaller yaşanıyor.