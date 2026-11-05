Şişli'de ağaç devrildi. 6 araç hasar gördü
05.11.2026 11:17
Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı.
Şişli'de yol kenarında bulunan akasya ağacı, park halindeki 2 otomobil ve 4 motosikletin üzerine devrildi.
Olay, saat 08.30 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında bulunan akasya ağacı, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki 2 otomobil ve 4 motosikletin üzerine devrildi.
Ağacın araçların üzerine devrildiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekipler sokak girişine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Ağacın kesilmesi ve zarar gören araçların bölgeden kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.