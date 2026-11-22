Şişli Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus polisleri, Harbiye Mahallesi’nde şüphe üzerine Mustafa Yusuf D.’yi durdurdu. Yapılan aramada şüphelinin üstünde 0,74 gram kokain ele geçirildi.

Mustafa Yusuf D.’nin uyuşturucuyu satın aldığı yeri söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda Selçuk Ö. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1,40 gram marihuana ve 1,03 gram kokain ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MARKET POŞETLERİNDEN, PARALAR KOLİDEN ÇIKTI

Polis ekipleri, Selçuk Ö.‘nün Merkez Mahallesi’ndeki evini tespit etti. Eve giren ekipler, market poşetlerinin içerisinde 78,70 gram metamfetamin, 754 gram marihuana, 69,90 gram taş kokain ve 6 bin 175 ecstasy hap ele geçirdi.

Aramalarda ayrıca karton koli içerisinde deste halinde 102 bin 850 lira ile 4 hassas de terazi bulundu. Piyasa değerinin yaklaşık 1,7 milyon lira olduğu tahmin edilen uyuşturucu, para ve hassas terazilere el konuldu.

5 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İncelemelerde Selçuk Ö.'nün 5 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında adli işlem başlatılan Mustafa Yusuf D. serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk Ö. ise çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.