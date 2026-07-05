Site otoparkında panik: Üç otomobil alev topuna döndü

Bursa 'nın Gemlik ilçesinde bir sitenin bahçesinde yangın paniği yaşandı.

Hisar Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilin motor kısmından, sabah saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı.

Araç bir anda alev alırken, yangın yanında park halinde bulunan iki otomobile daha sıçradı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken; site sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan üç otomobil , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üç otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.