Sivas Belediyesi'nden 4 bin 500 liralık yakacak desteği

Sivas Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gerçekleştirilen nakit yakacak yardımı, 2026 kış dönemi için yeniden başlıyor. Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, yaptığı açıklamada başvuruların 17 Kasım Pazartesi günü başlayacağını, 21 Kasım Cuma günü ise sona ereceğini duyurdu. Başkan Uzun, her yıl düzenli olarak sağlanan bu desteğin sürdüğünü belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerimiz Belediyemizin internet sitesinde bulunan sosyal destek modülü üzerinden giriş yaparak başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler. Başvurular 17-21 Kasım tarihleri arasında alınacak" dedi.

Başvuruların, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirileceğini belirten Uzun, destek miktarının üç ayda ödeneceğini ifade etti. Buna göre hak kazanan ailelerin Gülkart hesaplarına Ocak ayında bin 500 TL, Şubat ayında bin 500 TL ve Mart ayında bin 500 TL olmak üzere toplam 4 bin 500 TL yatırılacak. Başkan Uzun, "Desteğimizin ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.