Yakınları haber alamıyordu dere kenarında ölü bulundu
21.11.2025 15:53
İHA
Sivas'ta yakınlarının haber alamadığı öğretmen Vedat Söylemez dere kenarında aracı ters dönmüş bir vaziyette bulundu.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğretmen Vedat Söylemez'den haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. Söylemez'in aracını dere kenarında ters dönmüş bir vaziyette bulan köy sakinleri ekiplere haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler aracıyla kaza yapan öğretmenin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
