3 ilde suç örgütlerine operasyonda tutuklama

İncelemede, şüphelilerin banka, kripto ve ödeme kuruluşlarında bulunan hesaplarında 390 milyon lira hesap hareketi olduğu tespit edildi.

Özel harekat ve drone destekli eş zamanlı operasyonda, Sivas 'ta 16, Antalya'da 1 ve İzmir'de 1 şüpheli yakalandı.

Ekipler, dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütü ne yönelik çalışma başlattı.

